По его словам, в связи с быстрым ростом спроса на авиарейсы, вероятно, что июнь станет переломным месяцем для гражданской авиации.

"С июня самолеты будут чаще летать в города, актуальные для эмигрантов, люди, собирающиеся отдыхать, также могут выбирать поездки из широкого спектра альтернатив, однако все необходимые требования безопасности остаются такими же актуальными", — отметил Стиклюнас.

Из Вильнюсского аэропорта будут осуществляться рейсы в Милан, Ливерпуль, Лондон (аэропорт Лутон), Берлин, Франкфурт, Бремен, Лидс, Брюссель, Венецию, Вену (перевозчик — Ryanair), датский Биллунн, в Донкастер, Бирмингем, Милан, Ниццу (Wizzair), Лондон (аэропорт Гатвик), Дублин (airBaltic), Хельсинки (Finnair).

С конца июня планируется открыть рейсы в Белфаст (Wizzair), Брюссель (Brussels Airlines), Осло (Norwegian Air Shuttle).

Из Каунаса будут осуществляться рейсы в Олесунн, Берген и Эйндховен (Wizzair), Бристоль, Эдинбург, Лондон (аэропорт Станстед), Милан, Неаполь и Римини, Кёльн, Копенгаген, Майорку, Шаннон (Ryanair).

Из Паланги с июня планируется открыть рейсы в Лондон (аэропорт Станстед) и Дублин (Ryanair), а в конце месяца — в Лондон (аэропорт Лутон) и Осло (Wizzair).