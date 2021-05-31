К акции присоединились туроператоры и гиды, корпоративные волонтерские группы, туристы, общественники и эковолонтеры. Их задачей было собрать мусор, который остался в популярном среди путешественников селе на берегу Баренцева моря.

В комитете подчеркивают, что мусор будет отсортирован. Всего, по данным руководителя Единого волонтерского центра Мурманской области Евгении Чибис, было собрано около 1 тыс. мешков мусора.

"Важно, чтобы такие мероприятия проходили на постоянной основе, мы надеемся, что практика проведения субботника будет поддержана и в дальнейшем жителями, организациями, туристами, предпринимателями, и что субботники будут проходить и в других туристических местах Кольского Заполярья", — приводятся в сообщении слова замначальника отдела продвижения и маркетинга комитета по туризму Дениса Мальцева.

Как сообщалось, 17-18 июля текущего года в селе пройдет Арктический фестиваль "Териберка".

В 2015 году Териберка стала широко известной благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В этот же год в селе начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка".

По подсчетам властей Заполярья, ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тыс. человек при условии, что в июле на фестиваль "Териберка" в это место на побережье Баренцева моря одномоментно собираются около 5 тыс. туристов. В 2020 году фестиваль был отменен из-за пандемии.

Считается, что селу Териберка около 150 лет, однако первые упоминания о нем относятся, по разным данным, к началу XVI или началу XVII века.

В первой половине XX века в Териберке был создан колхоз. На левом берегу села, в так называемом Лодейном, появились судоремонтные мастерские и рыбообрабатывающий завод. В это время в селе были развиты тресковые и акульи промыслы, шла торговля. Промыслом также занимались норвежцы, имевшие в Териберке факторию и магазин.

Расцвет села пришелся на 40-60-е годы прошлого века, когда в Териберке действовало два рыболовецких колхоза, два рыбозавода, молочно-товарные фермы, птицеферма, существовало крупное поголовье оленей, работала ферма по разведению норки, судоремонтные мастерские.

В 2000-х годах планы по развитию Териберки были связаны с проектом строительства в поселке морского порта для перевалки сжиженного природного газа со Штокмановского месторождения, который позже был закрыт.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Териберке проживали 1025 человек.