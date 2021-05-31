"Сегодня утром воздушное судно улетело из "Храброво" в Челябинск. Днем самолет отправится в Псков", — уточнил сотрудник пресс-службы.

Рейсы в эти города будут выполняться один раз в неделю на самолетах SJ100 вместимостью 100 кресел. Полеты Red Wings по этим направлениям субсидируются из федерального и региональных бюджетов. Это позволяет установить для пассажиров более доступные цены на билеты.

Red Wings также выполняет ежедневные рейсы из Калининграда в московский аэропорт "Домодедово".

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" Романа Троценко. По итогам работы в 2020 году аэрокомплекс снизил пассажиропоток на 10,6% по сравнению с предыдущим годом, до 2 117 931 человека.