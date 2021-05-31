Ежедневные рейсы по маршруту Саратов-Москва запланированы с 10 июня на воздушных судах семейства Boeing 737.

Вылет в Москву из Саратова — в 15:00 по местному времени (в 14:00 мск), вылет из столицы в Саратов- в 11:50 по местному времени.

Сейчас из Саратова в Москву летают авиакомпании "Россия", S7 Airlines, "Победа" и Red Wings.

Аэропорт "Гагарин" построен примерно в 30 км от Саратова и начал работу в августе прошлого года. Терминальный комплекс площадью 23 тыс. кв. м и пропускной способностью 1 млн пассажиров в год, входит в холдинг "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову" Виктора Вексельберга).

Воздушный флот авиакомпании Smartavia состоит из 12 воздушных судов семейства Boeing 737 и двух авиалайнеров А320 neo.