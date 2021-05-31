«Загрузка отелей курортов Кубани и Крыма в июне приближается к максимальной, и это обусловлено, в том числе, третьей акцией кешбэка, которая показывает феноменальные результаты. В Анапе загрузка в июне составляет 93%, в Большой Ялте — 92%, в Сочи — 86%. С июля по сентябрь мест в продаже достаточно, вопреки разговорам о том, что на июль-август мест нет», — сказал он журналистам.

По словам эксперта, нехватка номерного фонда ощущается в наибольшей степени в сегменте 4-5*, но доля этого сегмента не превышает нескольких процентов рынка.

«В категориях средней и ниже среднего мы не видим значительного дефицита мест. Более того, сами отельеры удивляются разговорам о том, что нет мест. Эконом в доступности, средний уровень доступен. В высоком сегменте с местами проблема, но у нас этих отелей практически нет. Даже в июне на любом курорте можно найти размещение», — добавил Уманский.

Он подчеркнул, что дефицит мест ощущается в большей степени там, где мало отелей. Это, например, алтайская Белокуриха, Кавминводы, Башкирия.

«Спрос на всех направлениях высокий, загрузка высокая, но ее процент зависит от емкости. Там, где она большая, там есть доступные номера. Например, в Подмосковье, где объектов много, загрузка составляет 62%», — сказал гендиректор «Алеана».

Среди направлений по продажам на лето у туроператора лидирует Краснодарский край (49%), Крым (21%), Кавминводы (12,7%), Абхазия (7,3%), Калининградская область (1,2%), Алтайский край (0,8%), Подмосковье (0,8%), Тюменская область (0,7%), Башкирия (0,5%).

«В этих дестинациях сосредоточена основная курортная инфраструктура, и люди едут туда, где она есть», — подсчеркнул Уманский.

В топе пляжных направлений — Сочи, Анапа, Большая Ялта, Абхазия, Геленджик, Западный Крым, Большая Алушта, Восточный Крым. 61% клиентов туроператора выбирают пляжный отдых.