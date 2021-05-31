«Наибольший рост цен произошел в высоком сегменте, где наблюдается основной дефицит номерного фонда. В Сочи в июне рост цен в самых дорогих отелях составил 87% относительно июня 2019 года, но этот сегмент составляет не более 2% от всего турпотока. Но в эконом-сегменте в том же Сочи рост составил 3%. И это ниже инфляции. Недорогой отдых в Сочи с учетом инфляции сейчас дешевле, чем в 2019 году», — сказал он журналистам.

По словам Уманского, стоимость турпакетов, включающих авиабилет, может быть даже ниже, чем в 2019 году, из-за снижения цен на перевозку.

«Средний чек на турпакет по основным направлениям снизился относительно 2019 года из-за снижения цен на перевозку. Оно, в свою очередь, связано с тем, что перевозчики перенаправили самолеты на внутренний рынок. Приобретая тур с перелетом, туристы либо незначительно переплачивают за отдых по сравнению с 2019 годом, либо он обходится им дешевле», — рассказал эксперт.

Так, по Крыму средний чек в июне, включая авиабилет из Москвы, трансфер, проживание составляет 42,4 тыс. рублей, что на 8% меньше, чем в 2019 году. В июле — 47,4 тыс., что на 15% меньше. В августе — 51,5 тыс., что на 8% меньше. Сочи — в июне 36 тыс. (минус 2%), в июле — 38,4 тыс. (минус 5%), в августе — 38,2 тыс. (минус 6%). В Анапе цена в июне снижается на 1%, а в июле и августе вырастает соответственно на 4 и 6%. По Геленджику в июне цена ниже на 7%, а в июле и августе прирост цены составляет 6 и 5% соответственно.

Уманский напомнил, что до 15 июня действует акция кешбэка в размере до 20% на туры по России, что позволяет дополнительно снизить стоимость турпакета.