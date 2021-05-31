"Новый объект инфраструктуры туризма построен буквально в 60 метрах от берега Балтийского моря в центре Зеленоградска. Это классическое колесо обозрение диаметром 50 метров. С его верхней точки открывается широчайшая панорама моря и города, Курской косы и Куршского залива. Мы уверены, что объект станет одним из самых посещаемых не только туристами и гостями Зеленоградска, но и жителями Калининградской области", — сказал Зуборев.

По его словам, на колесе обозрения установлено 18 кабинок, которые оборудованы панорамными окнами, мягкими сиденьями, климат-контролем и рассчитаны на 6 человек. Работать объект будет круглогодично. Но при ветре 15 м/с его движение будет останавливаться, чтобы посетители не пугались раскачивания кабинок, вес которых составляет 20 тонн.

"Подобного колеса обозрения нет ни на одном балтийском курорте постсоветского пространства — ни в Риге, Таллине, Клайпеде и Паланге. Своих первых посетителей новый туристический объект примет уже 1 июня", — заключил Зуборев, добавив, что инвестиции в проект составили 100 млн рублей.