«С детским кешбэком возникла проблема из-за нехватки мест на все лето. Есть лагеря, где еще остались единичные путевки, которые можно приобрести. Но в целом нельзя сказать, что мест много. На момент начала акции 25 мая, по моей оценке, в лагерях было не более 10% свободных мест. Практически все лагеря сейчас имеют укомплектованные смены. Если кто-то отказывается от путевки, то у каждого лагеря большой лист ожидания, и они доукомплектовывают смены. Это не системная продажа путевок в детские лагеря», — рассказал он журналистам.

Он рассказал о причинах нехватки мест в лагерях. «Первая причина — в закрытых направлениях и закрытых зарубежных лагерях. Вторая — на протяжении последних многих лет сокращалось число детских лагерей. И третье — их аудитория достаточно стабильная, и многие приобрели путевки в лагеря еще в 2019 году. В 2020 году детский отдых был полностью закрыт. Эти деньги были задепонированы и в приоритете лагеря размещали на сезон 2021 года детей с 2020 года. Поэтому в принципе доступно в этом году значительно меньше путевок», — пояснил Уманский.

Еще одна проблема, по его словам — в том, что путевки в лагеря приобретаются обычно заранее, начиная Нового года, и к маю уже раскупаются. «Исторически основной потребитель такого продукта — это дети родителей, работающих на предприятиях, которые заключают договоры с лагерями. Доля коммерческих путевок в лагеря небольшая. И мне кажется, что детский кешбэк должен простимулировать переход этого сегмента на коммерческие рельсы. Это серьезный стимул», — подчеркнул Уманский.

«Люди обратили на него внимание, мы видим повышенный спрос. Они идут в турагентства, чтобы купить ребенку путевку в лагерь. Несмотря на то, что в этом году акция не сработает на полную мощность, так как мест нет, мы рассчитываем на получение дивидендов с нее в следующем сезоне», — добавил эксперт.

Акция кешбэка до 50% на путевки в детские лагеря стартовала 25 мая. Правительство выделило на нее 5 млрд рублей и ожидает, что путевками с кешбэком воспользуются 357 тыс. детей. По данным Ростуризма, в акции участвуют 1300 лагерей. К 28 мая россияне приобрели на сайте «мирпутешествий.рф» 21 тыс. путевок на 700 млн рублей.

Средний чек на путевку в детский лагерь на 14 дней, включая размещение, питание и развлекательные программы, составляет у туроператора 40 тыс. рублей в Крыму, 41 тыс. рублей в Анапе, 45 тыс. рублей в Подмосковье и 51 тыс. рублей в Сочи.