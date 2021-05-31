«Международные аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха в преддверии возобновления авиасообщения между РФ и египетскими курортами в воскресенье приняли два инспекционных комитета российских экспертов по безопасности и авиации. Предполагается, что это последняя проверка соблюдения договоренностей по безопасности, достигнутых во время их предыдущего визита в январе», — пишет издание.

Как отмечает газета, эксперты еще раз проверят выполнение мер безопасности при досмотре пассажиров и багажа, посетят гостиницы и другие туристические объекты, а также соблюдение мер санитарной безопасности. Отчет должен быть представлен в Минтранс.

Кроме того, возобновлению авиасообщения с курортами Египта предшествует тщательная подготовка объектов туристической инфраструктуры в этой стране, а также вакцинация работников туротрасли. Так, по словам заместителя министра туризма и древностей АРЕ Гады Шалаби, вакцинация сотрудников туриндустрии должна завершиться к началу июня. В настоящее время около 95% работников в Шарм-эль-Шейхе получили первую дозу вакцины, более 85% — в Хургаде.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании могут в июне возобновить рейсы на курорты Египта. Технически для этого все готово: терминалы оснащены по требованию российской стороны, персонал подготовлен и отвечает требованиям российской авиационной безопасности (САБ).

Чартерные программы на курорты Египта не выполняются более пяти лет – после взрыва российского самолета над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. В сентябре 2020 года возобновила авиасообщение с Каиром, регулярные рейсы выполняют авиакомпании «Аэрофлот» и Egypt Air. Для въезда в Египет необходим тест на коронавирус, карантин проходить не нужно.

До 2015 года Египет был одним из самых популярных направлений отдыха соотечественников, особенно в зимний сезон. В 2014 году там побывали около 3 млн российских граждан. В случае возобновления авиасообщения между РФ и египетскими курортами в ближайшее время министр туризма и древностей Халед Аль-Анани ожидает, что страну посетят более миллиона российских туристов.