На первом этапе запуска хаба "Аэрофлот" откроет из Красноярска пять направлений: Краснодар (4 раза в неделю), Сочи (6 раз), Симферополь (4 раза), Благовещенск (6 раза) и Иркутск (ежедневно).

Как пояснил журналистам генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Михаил Полубояринов, на первом этапе в Красноярске будут базироваться три Boeing-737-800, а позже до пяти Superjet-100.

"Мы видим международные направления из Красноярска. Это Китай — скорее всего, с 2022 года. Возможна Азия, а также республики СНГ", — сказал он.

"Инвестиции "Аэрофлота" (в хаб — ИФ) больше моральные, чем материальные. Руководство края и аэропорта предоставили нам все возможности", — отметил Полубояринов.

По его словам, плановых показателей пассажиропотока в красноярском хабе авиакомпания рассчитывает достичь в 2022-2023 годах, хоть это и будет сложнее из-за ограничения международных перевозок. До авиационного кризиса, вызванного пандемией COVID-19, авиакомпания заявляла, что к 2023 году годовой пассажиропоток хаба может достичь 1 млн человек.

Полубояринов также сообщил "Интерфаксу", что на сегодняшний день средняя загрузка рейсов Красноярск-Благовещенск, по данным бронирования, составляет около 50%. Сведения о загрузке остальных рейсов хаба гендиректор "Аэрофлота" не привел.

Как сообщалось, о планах создания в Красноярске авиахаба — узлового аэропорта, используемого для стыковочных рейсов, "Аэрофлот" объявил летом 2018 года. Ранее компания летала в Красноярск только из своего базового аэропорта "Шереметьево". Входящие в группу "Аэрофлот" авиакомпании "Победа" и "Россия" выполняли рейсы, соответственно, из Москвы ("Внуково") и Санкт-Петербурга ("Пулково").

"Аэрофлот" дважды переносил открытие авиахаба в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и резким снижением пассажиропотока: с 29 марта на 1 июня 2020 года и с июня 2020 года на июнь 2021 года.

Аэропорт "Красноярск" — 15-й по пассажиропотоку аэропорт России, сотрудничающий с 26 российскими и зарубежными авиакомпаниями.