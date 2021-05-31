Согласно материалам к мероприятию, посвящённому завершению модернизации, инвестиции ООО "Новапорт Холдинг" в общестроительные работы и оборудование составили 1,1 млрд рублей собственных и земных средств.

Кроме того, затраты на техперевооружение пункта пропуска через границу в аэропорту составили 424 млн рублей. Финансирование осуществлялось за счёт средств федерального бюджета в рамках федерального проекта "Логистика международной торговли" нацпроекта "Международная кооперации экспорт".

"Что касается международных рейсов, они начаты. Сегодня мы, по сути, говорим об открытии международного терминала", — сказал губернатор.

"Мы установили самое современное оборудование здесь. И аэропорт Челябинска — сейчас действительно один из самых современных в РФ", — сказал заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик, участвовавший в осмотре терминала после реконструкции.

После реконструкции площадь терминала МВЛ увеличилась до 15,2 тыс. кв. метров с 4,6 тыс. кв. метров, пропускная способность — до 400 пассажиров в час с 200 пассажиров в час, число кабин паспортного контроля до 20 с 12.

Как сообщалось, в аэропорту Челябинска в течение последних лет велась поэтапная модернизация, которая предусматривала обновление как аэропортового комплекса за счет средств его собственника — холдинга "Новапорт", так и аэродромной инфраструктуры за счет бюджетных средств в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы РФ".

Также сообщалось, что в феврале этого года была завершена модернизация аэродромного комплекса аэропорта. Так, была расширена взлетно-посадочная полоса, реконструированы искусственные покрытия сети рулежных дорожек, оборудована площадка для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, увеличена площадь перрона до 257 тыс. кв. метров, что позволяет разместить на стоянке 28 воздушных судов. Также в аэропорту усовершенствованы объекты радиотехнического обеспечения полетов, заменено светосигнальное оборудование, установлена система огней высокой интенсивности и 22 мачты освещения.

По данным Росавиации, в результате проведённых работ аэропорт Челябинска получил третью категорию ICAO (международной организации гражданской авиации) и стал единственным всепогодным международным аэропортом на Урале. В частности, аэропорт может принимать воздушные суда любого типа, включая дальнемагистральные, в том числе в сложных погодных условиях.

Со ссылкой на руководителя Росавиации Александра Нерадько сообщалось, что затраты на реконструкцию аэропорта Челябинска оценивались в сумму 10,6 млрд рублей, из них средства федерального бюджета — 5,3 млрд рублей, остальное — частные инвестиции.

В ноябре 2019 года "Новапорт" открыл в аэропорту Челябинска терминал для внутренних рейсов пропускной способностью 2,5 млн пассажиров в год. Объем инвестиций составил 3,6 млрд рублей.

"Новапорт" является одним из крупнейших российских холдингов, объединяющих региональные аэропорты. "Новапорт" принадлежит AEON Corporation Романа Троценко.