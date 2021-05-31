"Изначально планировалось, что экспозиция закроется 30 мая. К концу мая выставку "Возвращение в усадьбу" посетили уже более 23 тысяч человек. Поэтому было принято решение продлить работу выставки до 18 июля", — говорится в сообщении.

Выставочный проект открылся в 2020 году в рамках празднования 100-летия музея "Новый Иерусалим". Он объединяет экспонаты из усадеб "Ильинское" семьи Романовых, "Никольское-Урюпино" князей Голицыных, "Покровское" Шереметевых, "Введенское" князей Лопухиных. Всего в экспозиции более 400 предметов, в том числе живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, архивные материалы. Многие экспонаты впервые демонстрируются публике. Ранее музей до 27 июня продлил выставку "Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз".