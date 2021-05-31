Окончательное решение по количеству болельщиков, допущенных до соревнований, а также другие правила должны быть объявлены организаторами в июне.

Кроме того, по данным издания, в рамках рассматриваемых мер предполагается, что болельщикам запретят кричать в поддержку спортсменов, употреблять еду, а также алкоголь на олимпийских объектах.

Японские СМИ напоминают: организаторы ранее объявили о том, что Олимпийские игры пройдут без иностранных болельщиков, поэтому рассматриваемые меры могут коснуться только японцев, которые собираются посетить Олимпиаду.

Между тем, согласно опубликованному в понедельник Yomiuri Shimbun опросу, жители Токио разделились во мнениях относительно грядущей Олимпиады. 49% поддерживают ее проведение, тогда как 48% выступают за отмену Игр. В опросе приняли участие около 1 тыс. человек, его проводили в период с 28 по 30 мая.

На прошлой неделе власти Японии продлили режим чрезвычайного положения в крупных городах страны из-за ситуации с COVID-19. При этом генсек кабмина Японии Кацунобу Като заявил журналистам, что несмотря на расширение режима чрезвычайного положения в ряде регионов страны, правительство Японии принимает все меры по обеспечению безопасности Олимпиады.