"На территории курорта "Армхи" в горном Джейрахском районе в ходе праздничного мероприятия провели различные мастер-классы и конкурсы. Желающие могли попробовать себя в качестве лучников, а также подремонтировать навыки ходьбы на ходулях", — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, местные жители и гости из различных регионов поучаствовали в экскурсии к Ляжгинскому водопаду по четырехкилометровой живописной тропе ущелья. Для любителей активного отдыха и посетителей с детьми организовали бесплатное посещение веревочного парка "Маугли", канатной дороги, а также пейнтбольный турнир на территории клуба "Брест".

Победитель конкурса на лучший настенный рисунок среди взрослых и детей получил сертификат на две ночи на курорте.

В рамках церемонии открытия летнего турсезона известный на Кавказе российский фотограф и путешественник Тимур Агиров презентовал компактную туристическую карту горного района Ингушетии с указанием древних памятников и троп.

На карте отмечены дороги, комплексы и храмы, пешеходные тропы с указанием расстояний до комплексов, родники, состояние автодорог и троп, где нужен пропуск и наличие внедорожника, а также расположение боевых башен.

На обратной стороне путеводителя — краткое описание популярных достопримечательностей и маршрутов для самостоятельных экскурсий.

Карта составлена с нуля, по спутниковым данным, GPS-трекам.

99% маршрутов он прошел лично. Карту он распространяет бесплатно. Проект подготовлен без государственной и спонсорской поддержки с целью помочь туристам ориентироваться в горной части республики.

Курорт "Армхи" расположен в заповедной зоне горной Ингушетии в окружении Кавказских гор. Гостиничный комплекс построен в 1999 году турецкой строительной компанией. Хотя его предыстория начинается с конца 20-х годов прошлого столетия, когда была образована Ингушская автономная область. Первая ингушская горная здравница была открыта 15 июня 1928 года. Сейчас "Армхи" — всесезонный курорт с горнолыжной трассой, бассейнами, который принимает отдыхающих круглый год.