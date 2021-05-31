Аудиоспектакль создан мобильным художественным театром специально для Тулы и включает в себя элементы дополненной реальности: через экран телефона зрители смогут увидеть старый город.

"Для туристов "Подслушано в городе Т." предоставляет дополнительную возможность познакомиться с городом. Маршрут ведет гостей не только по традиционным туристическим улицам, но и уводит в старые уютные кварталы", — отметила председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.

Мобильный художественный театр — это аудиоспектакль с навигацией. Пользователь скачивает приложение на мобильный телефон, запускает звуковые дорожки и двигается по маршруту, который указывает аудиогид.

Спектакль "Подслушано в городе Т." — это фантазия о том, как однажды Лев Толстой и Иван Тургенев заблудились в Туле и в поисках вокзала все время приходили в кремль.

Главные роли озвучили Владимир Машков и Сергей Чонишвили. Музыку сочинил лидер группы "Мегаполис" Олег Нестеров, роль Салтыкова-Щедрина исполнил главный редактор проекта "Полка" Юрий Сапрыкин, также роли исполнили ведущая актриса Тульского театра драмы Полина Шатохина и режиссер Евгений Маленчев.

Длительность спектакля составляет 75 минут. С помощью технологии дополненной реальности также можно через телефон посмотреть виды старой Тулы.

Аналогичные проекты реализованы в Москве и Санкт-Петербурге.