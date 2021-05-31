Вылеты из Казани будут выполняться по пятницам, из Минска — по субботам. Полетная программа запланирована до октября 2021 года.

Перевозки будут выполняться на самолетах Boeing-737.

По информации пресс-службы аэропорта, новый рейс в Минск вводится в связи с ростом популярности белорусского направления у туристов и бизнесменов.

В летнем расписании также запланированы прямые рейсы из Казани в Минск авиакомпании "Белавиа", сообщается на сайте аэропорта.

Nordwind входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ по пассажиропотоку. Базируется в московском "Шереметьево" и ряде региональных аэропортов. Маршрутная сеть превышает 200 направлений. Согласно материалам на сайте компании, парк Nordwind состоит из 42 воздушных судов Boeing-737, Boeing-777, A330 и A321.