"В составе поезда 11 купейных вагонов, один из которых с местами для инвалидов и вагон-ресторан. Вагоны постройки 2015-2020 годов. Это к нас пятый двухэтажный маршрут и восьмой поезд", — сказал он.

По его словам, на первый рейс продано 92% мест, 710 билетов.

"В отличии от одноэтажного поезда, этот чуть побыстрее, он не заходит в Москву, и где-то на 10-15% больше пассажиров перевозит", — добавил Бушляев.

Ранее сообщалось, что поезд NN 277/278 вводится на время летнего сезона 2021 года.

Поезд N277 отправится из Петербурга 30 мая, а также с 1 июня по 31 июля по нечетным числам и со 2 по 30 августа по четным числам.

Поезд N278 будет отправляться из Анапы с 1 июня по 31 июля по нечетным числам, со 2 по 30 августа по четным числам. Кроме того, запланирован рейс 1 сентября.