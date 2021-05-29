"Мы стоим на пороге туристического бума, я в этом убежден. Речь идет не о больших, но очень качественных проектах, таких как полеты на Северный Полюс, "Хатанга — долина мамонтов". Сейчас начинаем реконструкцию аэропортовой структуры в Хатанге, ремонт небольшой, но вполне достаточный, чтобы принимать гостей", — цитирует пресс-служба краевого правительства слова губернатора на расширенном совещании по развитию физической культуры, спорта и туризма в арктических регионах России "Российская Арктика — территория спорта и туризма".

По мнению Усса, для туризма удаленность арктических территорий является не недостатком, а конкурентным преимуществом.

"Сегодня турами в Норильский промышленный район, на север Красноярского края занимаются более 30 операторов со всей страны. Однако количество туристов относительно невелико. Прошлый год вообще непоказательный — была пандемия. А в 2019 году сюда приезжали около 35 тысяч туристов, но думаю, это количество значительно выше, так как многие предпринимают рискованные путешествия, прилетают сюда самостоятельно, без уведомления туроператоров", — отметил Усс.

Губернатор напомнил о речных круизах, проводившихся по Енисею.

"Относительно Енисея: когда-то круизы по Енисею были визитной карточкой края. И в прошлом году на комфортабельном реконструированном теплоходе "Максим Горький" эти круизы возобновились. Напомню, что Красноярский край прошлым летом на Средне-Невском судостроительном заводе заложил два самых крупных и комфортабельных теплохода России — "Виктор Астафьев" и "Андрей Дубенский". Уже в 2023 году именно они начнут ходить по Енисею. Это означает совершенно другой туристический поток. Ну, и проекты такого плана как "Затундра" на Плато Путорана — это революционные изменения в туристической индустрии", — добавил губернатор.

Как отметил глава края, в последние годы подходы к Арктике и ее территориям существенно меняются и возрастают. Это связано с разными факторами: с большими экологическими требованиями, необходимостью укрепления национальной безопасности и усиливающейся инвестиционной активностью. По его словам, в ближайшие годы предстоит изменить и образ Норильска. Речь идет об изменении и производственных структур, и, в первую очередь с реализацией комплексного плана социально-экономического развития Норильска, который предполагает освоение более 200 млрд рублей до 2035 года.

"Все это означает, что мы можем ожидать другого качества жизни северян здесь, в Арктической зоне, с такими составляющими, как здоровый образ жизни, физкультура, спорт и развитие туризма. Здесь есть множество проблем, но и есть ростки будущего, которые внушают оптимизм", — цитирует пресс-служба слова губернатора.