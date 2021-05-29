Дождь и гроза представлению не помешали, заверили "Интерфакс" в Федеральной службе охраны (ФСО).

В прошлом году из-за пандемии коронавируса москвичи и гости столицы были лишены возможности наблюдать этот яркий и зрелищный церемониал.

В текущем — 17-м по счету сезоне — церемониальные разводы караулов будут как и прежде проходить в Кремле с мая по сентябрь по субботам в 12.00, отметили в ФСО.

Президентский полк — единственная в своем роде воинская часть России, личный состав которой обеспечивает безопасность объектов государственной охраны, в том числе Московского Кремля, а также принимает участие в мероприятиях государственного уровня. В 2021 году элитный полк отмечает свое 85-летие.

Как рассказали в ФСО, программа церемонии развода пеших и конных караулов в 2021 году принципиально не отличается от программы 2019 года. Но именно тогда она была дополнена рядом новых красочных элементов, в частности, специальным приемом с оружием, который состоит из 20 элементов. Они выполняются без пауз, в быстром темпе всем составом пешего караула одновременно.

В разводе караулов принимают участие Рота специального караула Президентского полка, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр.

По информации ФСО, в этом году в выступлении пешего караула сохранены все основные элементы, утвержденные еще в 2004 году, -"квадрат", "диагональ", "круг", "расческа", "реверс", "лабиринт", "ручей", "часы", "крест".

Кроме того, для большей зрелищности в программу в предыдущие годы были включены новые построения — в фигуру "ромб", в котором военнослужащие выполняют специальные строевые приемы в сочетании с визуальным эффектом "домино", в фигуры "торт", "фейерверк" и "снежинка".

В программе Кавалерийского почетного эскорта вновь будут такие сложные и красивые виды конного построения, как "конная карусель", "восьмерка", "свеча" и "цепочка", а также строевые приемы с холодным оружием.

В церемонии, как и прежде, задействованы лошади ганноверской и тракененской пород вороной и гнедой масти.

Музыкальное сопровождение церемонии — это старинные марши и сигналы в исполнении Президентского оркестра.

В 2021 году в музыкальном сопровождении церемонии впервые прозвучит марш 17 драгунского Волынского полка, входивший в репертуар военных оркестров российской армии в конце XIX-начале XX столетий.

Форма военнослужащих сшита по образцу формы 1909-1912 гг., которая, в свою очередь, была создана к столетию Отечественно войны 1812 года.