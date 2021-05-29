"Получены все необходимые согласования от российской стороны планов полетов "вывозных рейсов", минуя воздушное пространство Республики Беларусь. Полеты будут осуществляться в соответствии с этим планом", — сказал источник.

Между тем, по данным Flightradar24, самолет рейса AF1154 Париж-Москва, отменный три дня подряд, в субботу вылетел в Москву.

Самолет миновал воздушное пространство Белоруссии через Латвию и приближается к Москве.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе пока не понимают, являются ли отмены европейских рейсов в Москву отдельными случаями, или это новое общее правило для всех, и будут наблюдать за ситуацией с целью принятия дальнейших мер.

"Вчера появились новости о препятствиях для вылетов европейских самолетов в Москву. Это крупное нарушение воздушного движения. Однако мы пока не знаем, будет ли это происходить от случая к случаю или это общая норма, чтобы заставить европейские самолеты пролетать над Беларусью", — заявил Боррель.

"Нам придется подождать и посмотреть, чтобы принять меры", — подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Кроме того, Боррель, говоря о ситуации с отменой рейсов, отметил, что из-за этого "всегда есть риск эскалации" напряженности между ЕС и РФ".

Как сообщалось, в пятницу французский национальный перевозчик AirFrance в третий раз подряд отменил "вывозной" рейс из Парижа в Москву в обход Белоруссии.

Ранее, в среду и четверг, AirFrance и австрийский национальный авиаперевозчик Austrian отменили рейсы в Москву, которые собирались выполнить, минуя территорию Беларуси.

При этом МИД Австрии потребовал от России разъяснений в связи с отказом согласовывать запланированный на четверг рейс Austrian Airlines из Вены в Москву в обход воздушного пространства Беларуси.

В Кремле назвали экстраординарной ситуацию с перебоями в авиаперелетах европейских компаний в Россию, но отметили, что проблемы вызваны техническими причинами, которые вскоре планируется разрешить.

"Я убежден, что авиационные власти дадут необходимые разъяснения, но это технические моменты", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в минувшую пятницу.

По его словам, существуют согласованные маршруты полетов, "согласованные точки вылета и влета в воздушное пространство каждой страны".

"Самолет не влетает в страну в любом месте", — подчеркнул Песков, указав, что подобного рода согласования обусловлены, в том числе, вопросами авиационной безопасности. "Когда самолеты авиакомпаний, которые облетают Белоруссию, просятся влететь в разных, не согласованных точках, возникают технические проблемы", — пояснил пресс-секретарь президента.

"Ситуация, действительно, экстраординарная. Мы бы хотели, чтобы их не возникало. Но раз они возникли из-за решений Евросоюза, и компании прислушались к рекомендациям Брюсселя, такие технические заминки неизбежны. Авиационные власти напряженно работают в эти дни, чтобы их ликвидировать", — сказа Песков.