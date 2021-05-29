Как уточняет издание, сроки оказания госуслуги не меняются, однако правила выполнения отдельных административных процедур пересмотрены. Соответствующий приказ МВД России от 31 марта 2021 г. №186 вступает в силу с 30 мая.

Из документа следует, что получить загранпаспорта смогут граждане России, проживающие на территории страны, а также за её пределами.

Срок предоставления госуслуги при подаче документов на территории субъекта, где россиянин зарегистрирован по месту жительства, не должен превышать одного месяца. А в случае подачи заявления по месту пребывания заявителя — трёх месяцев.

Газета также отмечает, что в связи с поправками к Налоговому Кодексу, принятыми с 1 января 2021 года, пересмотрены случаи, когда за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность не надо платить госпошлину. От неё освобождены лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях. Для всех остальных госпошлина за оформление загранпаспорта старого образца составит две тысячи рублей, а нового — пять тысяч рублей. Для оформления документа нового образца необходимо сдать отпечатки пальцев.

Подать заявление для получения загранпаспорта можно через портал госуслуг. При этом паспорт гражданина РФ все равно потребуется лично предоставить в отделение МВД или в МФЦ.