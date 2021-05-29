«С нетерпением жду открытия массовых востребованных направлений. Почему? Во-первых, на это есть запрос людей. Я всегда говорила, что мы никогда не будем заниматься развитием внутреннего туризма за счет каких-то искусственных ограничений», — сказала Догузова на пресс-конференции, посвященной запуску чартерных программ на остров Сахалин.

По ее словам, то, что в настоящее время закрыты все массовые направления, создает большие сложности для людей и для бизнеса. «Многие перенесли туры с прошлого года. Вместе с теми гражданами, которые хотят поехать, в том числе, по прошлогодним путевкам, я жду, когда это произойдет», — отметила глава Ростуризма.

Догузова подчеркнула, что удержать турпоток внутри страны «сложно и просто одновременно».

«Мы просто будем работать и развивать внутри конкурентоспособные продукты, адаптировать маршруты под запросы современного туриста, выстраивать новую качественную инфраструктуру, увязывать ее с развитием дорог, обеспечивающей инфраструктурой. Собственно, все то, чем та же Турция занималась последние лет 40. Так мы собираемся создавать условия, чтобы людям было хорошо и комфортно отдыхать в нашей стране», — сказала она.

Россия с 15 апреля по 1 июня закрыла авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. Туроператорам запрещено организовывать чартерные программы и продавать путевки. Российский союз туриндустрии в пятницу обратился главе оперштаба по предотвращению завоза коронавируса Татьяне Голиковой с просьбой дать разъяснения по ситуации с рейсами в Турцию после 1 июня.