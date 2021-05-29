«У нас в прошлом году было 200 тыс. В этом году уровень будет близкий, но мы ставим задачу до 2025 года выйти на 400 тыс. приблизительно и удвоить. И соответственно мы увеличим количество гостиниц, у нас будет за это время построено около десятка новых гостиниц. Таким образом у нас количество мест на сегодня 2,7 тыс. и будет еще 1,5 тыс., то есть вырастет до более чем 4 тыс.», — сказал он журналистам в субботу на пресс-конференции, посвященной запуску чартеров из Москвы на Сахалин.

По словам губернатора, гостиницы будут предлагать различный уровень сервиса от 3 до 5*.

«Мы договорились с Зариной Догузовой (главой Ростуризма – ИФ-Туризм), чтобы те объекты, которые сейчас строим, с этим инвестором будем обсуждать тему, чтобы по франчайзингу были привлечены мировые бренды, так как это сразу поднимет на мировой уровень нашу работу», — добавил Лимаренко.

По его словам, среди брендов, с которыми идут переговоры – Hilton, Accor, Novotel, Park Inn. Строительство отеля Hilton в Южно-Сахалинске уже идет и должно быть завершено в 2022 году, это будет самый большой отель в регионе более чем на 200 номеров.

Губернатор добавил, что протяженность трасс на крупнейшем в регионе горнолыжном курорте «Горный воздух» в Южно-Сахалинске в ближайшие два-три года будет увеличена почти вдвое.

«Горный воздух», на котором сегодня мы были, должен стать местом, где будет конкурентоспособный суперпроект, восточная точка горного туризма Российской Федерации. И мы рассмотрели проект, когда с 35 км мы можем сделать шаг к 60 км в ближайшие два-три года с тем, чтобы встать в тройку ведущих горнолыжных курортов в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал он.

Глава Ростуризма, в свою очередь, призвала бизнес-сообщество, инвесторов вкладывать средства в Сахалинскую область, так как государство «готово двигаться им навстречу». По ее словам, без командной работы невозможно справиться с развитием туризма.

Правительство 27 мая приняло постановление, в соответствии с которым туроператоры, организующие чартерные программы в регионы для перевозки туристов, смогут получить компенсацию затрат в размере 50%. Всего на субсидирование туристических рейсов будет выделено 1,2 млрд рублей. Туроператор TUI Россия запускает чартерную программу из Москвы на Сахалин 4 июля. Стоимость пакетных туров начинается от 45 тыс. рублей, включая перелет и проживание.