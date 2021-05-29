«Мы в этом году при поддержке правительства запускаем большую чартерную программу. В ее рамках будет выделена отдельная субсидия, которая поможет создавать пакетные предложения в разные регионы нашей страны и снижать таким образом стоимость отдыха», — сказала Догузова журналистам.

По ее словам, благодаря чартерной программе стоимость недельного тура на Сахалин (7 ночей/8 дней), включая перелет, однодневную экскурсию, трансфер от аэропорта до гостиницы и завтрак, будет начинаться от 45 тыс. рублей. «Если сравнивать с теми ценами, которые мы сегодня видим на рынке, как в случае индивидуальных туров, так и в случае с текущими пакетными предложениями — это более чем конкурентная цена, она почти в полтора-два раза ниже. Мы очень рады, что у нас возможность вместе с губернатором Сахалинской области и TUI Россия запускать эту программу, благодаря которой дальний Восток и Сахалин станут ближе для наших туристов», — отметила Догузова.

«Только запущен новый нацпроект по туризму, в котором есть десятки инструментов, которых никогда не было в индустрии гостеприимства. Я уверена, что большая часть этих инструментов будет востребована для того, чтобы нам вывести туризм на Сахалине на совершенно новый уровень, чтобы наши туристы с удовольствием путешествовали по этому прекрасному региону», — добавила она.

Как уточнил, в свою очередь, генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура, старт программы на Сахалин запланирован на 4 июля, рейсы будет выполнять самолет Airbus 330.

Догузова отметила, что рассчитывает на расширение чартерной программы «еще на десятки регионов нашей страны, другие регионы Дальнего Востока, Урал, регионы Сибири».

Правительство 27 мая приняло постановление, в соответствии с которым туроператоры, организующие чартерные программы в регионы для перевозки туристов, смогут получить компенсацию затрат в размере 50%. Всего на субсидирование туристических рейсов будет выделено 1,2 млрд рублей.