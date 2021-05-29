«Программа для школьников и студентов будет запущена в ближайший месяц. По нашим расчетам, она должна заработать с 1 июля и планируется, что на нее будет выделено 2 млрд рублей. Механизм будет такой же, как в текущей программе туристического кешбэка», — сказала она на пресс-конференции, посвященной запуску чартерных программ на остров Сахалин.

Президент РФ Владимир Путин в послании федеральному собранию 21 апреля предложил поощрить студентов, которые проявили себя в олимпиадах, молодежных творческих инициативах, проектах платформы "Россия – страна возможностей", льготными туристическими путевками на летние каникулы.

Как ранее сообщали в Ростуризме, купить туры можно будет на платформе «мирпутешествий.рф» с помощью карты «Мир», кешбэк будет автоматически начислен на карту. Размер кешбэка составит не менее 50%. По расчетам ведомства, количество участников программы за 2020 и 2021 годы может составить более 200 тыс. человек. Они будут отобраны на конкурсах, организованных АНО «Россия – страна возможностей», таких как «Большая перемена», «Твой ход» для студентов.