"Сейчас мы ведем эту работу (подготовка к коммерческому пуску — ИФ) по двум направлениям одновременно — ведем переговоры с представителями потенциальных клиентов, а также с промышленностью нашей, создаем в опережающем плане задел материально-технической части, чтобы иметь возможность предложить полетные кресла уже где-то в конце 2023 года", — сообщил Лоскутов в эфире YouTube-канала "Роскосмос ТВ".

25 июня 2019 года госкорпорация "Роскосмос сообщила, что ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures заключили контракт на доставку двух космических туристов в 2023 году на МКС.

В ноябре 2019 года глава "Роскосмоса" сообщил, что госкорпорация заказала у "Энергии" производство двух дополнительных "Союзов" для коммерческих пусков. Сообщалось, что "туристический" вариант корабля будет переделан для управления одним человеком.

В декабре 2019 года стало известно, что стоимость полета корабля "Союз-МС" для космических туристов составит 2,5 млрд рублей. Эта сумма упоминалась в документации разработчика корабля — РКК "Энергия".

В госкорпорации сообщили, что "Роскосмос" и Space Adventure сотрудничают в области космического туризма с 2001 года, когда на орбиту полетел первый космический турист Денис Тито.

Предприятия отрасли уже приступили к созданию транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2" для полета туристов в космос.

АО "Главкосмос" — дочерняя компания госкорпорации "Роскосмос" и главный оператор ее внешнеэкономической деятельности.