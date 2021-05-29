"Краснодарский край — прежде всего аграрный и курортный регион. Для нас важны и иностранные туристы, а Сочи — уже давно курорт международного уровня. При поддержке вашего комитета хотим ввести единую электронную однократную визу в аэропорту города. Это упростит въезд в иностранных туристов и бизнесменов на курорты края", — приводятся в сообщении слова Кондратьева.

Слуцкий в свою очередь отметил, что "этот механизм должен работать и в Сочи".

"Турпоток необходимо поддержать, в том числе и с помощью введения электронной визы", — добавил Слуцкий.