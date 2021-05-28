"Будут действовать единые стандарты и цены на питание во всех поездах", — сообщают РЖД.

"Сейчас еда готовится поваром во время движения поезда на кухне вагона-ресторана из сырых продуктов и полуфабрикатов, ассортимент и качество блюд зависит от компании-оператора питания. Всего таких операторов — 12, они арендуют 400 вагонов-ресторанов", — поясняет монополия.

Предполагается, что по новой технологии в вагон-бистро будут загружаться стерильные контейнеры с блюдами, приготовленными в стационарных условиях с применением новых технологий термообработки и контроля качества. Готовые блюда будут разогреваться и сервироваться для подачи пассажиру.

В меню будут включены детские и вегетарианские блюда, супы, салаты, горячие блюда из мяса и рыбы, десерты. Питание детских организованных групп будет организовано только в вагонах-бистро согласно регламентам, отмечают РЖД.

Пассажиры смогут поесть либо в вагоне-бистро, либо на своем месте в вагоне поезда.

Накануне глава "РЖД" Олег Белозеров заявил, что холдинг планирует оставить вагоны-рестораны только в фирменных и туристических поездах, так как они слишком дороги. В качестве альтернативы компания может ввести в поездах кафе или бистро с готовыми блюдами, наборы питания или предложить пассажирам заказ еды к поезду на станциях.