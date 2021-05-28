"2 июня Третьяковская галерея на Крымском валу открывает вторую часть обновлённой постоянной экспозиции русского искусства ХХ-XXI веков, демонстрирующую произведения периода от 1930-х годов до наших дней", — говорится в сообщении галереи.

Как отметили в Третьяковке, обновлённая экспозиция представляет "очередной эксперимент музейных специалистов, стремящихся представить историю отечественного искусства во всем многообразие ее сложносочинённого развития". Уникальность новой экспозиции заключается, прежде всего, в тематическом распределении залов. Произведения, выполненные по государственному заказу, соседствуют с работами художников, не вписавшихся в рамки официальной идеологии.

Первая часть залов постоянной экспозиции русского авангарда Новой Третьяковской галереи на Крымском валу была открыта 10 ноября 2020 года — спустя 2,5 месяца после закрытия из-за протечки. В них зрители могли увидеть две версии "Черного квадрата" Казимира Малевича, "Купание красного коня" Кузьмы Петрова-Водкина, "Над городом" Марка Шагала, а также шедевры Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Василия Кандинского, Аристарха Лентулова, Александра Родченко и других знаменитых художников.

В середине декабря 2020 года гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщала, что галерея подготовила для зрителей 22 из 37 залов.

26 августа 2020 года экспозиции и выставки в Новой Третьяковской галерее были закрыты из-за протечки крыши, которая произошла в результате ливня в Москве.

Картины, находившиеся в залах, не пострадали, сотрудники музея смогли оперативно их снять, что помогло защитить их от воды. Причиной протечки крыши стал прорыв изношенной ливневой канализации, которая не выдержала сильного дождя.

В середине сентября 2020 к работе вернулись закрытие выставки — "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985" и "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан". При этом постоянная экспозиция Новой Третьяковки на Крымском валу была закрыта на ремонт по замене ливневых стоков.