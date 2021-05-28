"В связи с запретами авиавластей ЕС и Украины на использование воздушного пространства и невозможностью осуществлять полеты выполнение регулярных рейсов в Ларнаку, Белград, Будапешт, Кишинев отменено в период с 29 мая 2021 года по 30 июня 2021 года", — уточнили в компании.

Там рассказали, что специалисты авиакомпании проводят расчеты возможных вариантов маршрутов выполнения регулярных и чартерных рейсов, которые затрагивают введенные запреты, с целью определения возможности их выполнения.

"Регулярные рейсы в Стамбул в связи с необходимостью облета воздушного пространства ряда стран будут выполняться по измененному расписанию", — отметили в "Белавиа".

В авиакомпании сообщили, что пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или оформить возврат денежных средств в течение года с момента приобретения билета или полета по одному направлению транзитного маршрута.

Как сообщалось, 23 мая самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска под предлогом сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту самолета находился бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали. Была задержана подруга Протасевича гражданка России София Сапега.

ЕС отреагировал на ситуацию решением о запрете полетов белорусских авиасудов над своей территорией и анонсировал скорое принятие очередного пакета экономических санкций в отношении Беларуси. Многие европейские авиакомпании перестали использовать воздушное пространство Белоруссии. Литва, Латвия, Украина, Польша и другие страны ввели запрет на воздушное сообщение с Белоруссией.