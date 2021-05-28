"Для организованного туризма это не важно, так как туроператоры не формируют турпродукт на базе перелетов через Минск. Но для самостоятельных туристов это приведет к сокращению ассортимента стыковочных рейсов", — сказал он порталу "Интерфакс-Туризм".

Как сообщалось, после инцидента с самолетом Ryanair некоторые европейские страны запретили своим авиакомпаниям летать над территорией Белоруссии, а национальный перевозчик "Белавиа" отменил рейсы во многие европейские столицы. Кроме того, остановлено авиасообщение между Белоруссией и Украиной.

"Минск был одним из популярных транзитных хабов для россиян. Пролет на территорией Белоруссии до конфликта осуществляли 400 самолетов в сутки, кроме того, порядка 60-100 рейсов в день выполнялись в сам Минск. Российские туристы летают через Минск в Турцию и Египет, а путешественники, выезжающие в частные поездки, используют минский аэропорт для транзита в Украину", — добавил Горин.

Он напомнил, что ассортимент стыковочных направлений для россиян серьезно ограничило закрытием Турции. "До 15 апреля Стамбул был гораздо более важным хабом, так как количество рейсов в Минск все время было жестко ограничено, а в Стамбул нет", — подчеркнул эксперт.

По его словам, в условиях закрытия и Минска, и Стамбула, на первый план выходят другие аэропорты, где можно делать стыковки.

"По дальним маршрутам растет популярность Абу-Даби, Дубая, Шарджи, Дохи, Каира. Растет также трафик через Белград: там стало больше самолетов и большей вместимости, популярен Кишинев. Плюс транзит через Франкфурт, где грузопассажирские рейсы из России можно использовать без выхода из стерильной зоны", — пояснил эксперт.

По информации АТОР, с рейсами из Минска в Египет и Турцию проблем нет, они выполняются по расписанию.

Горин напомнил, что при покупке билетов на те рейсы, которые выполняются сейчас из России в Европу, пассажирам стоит выяснять их статус, так как многие из них считаются грузопассажирскими и на них не пускают туристов.