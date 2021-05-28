Рейсы Москва — Пермь — Москва будут выполняться ежедневно. Из "Домодедово" самолет будет отправляться 7:20 и приземляться в Перми в 11:35. Из Перми рейс будет вылетать в 12:35 и приземляться в "Домодедово" в 13:05.

С 31 мая авиакомпания начнет полеты в Сочи, которые будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. С 3 июня запускаются авиарейсы в Симферополь, они будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

В настоящее время полеты в Сочи из Перми выполняют авиакомпании "Победа", "Аэрофлот", Royal Flight. Из Перми в Симферополь летают "Аэрофлот", Nordwind, "Победа", следует из расписания пермского аэропорта.