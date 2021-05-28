Правительство в четверг утвердило правила предоставления субсидий туроператорам на организацию чартерных рейсов в регионы России. Субсидии будут предоставляться с целью возмещения расходов на организацию коммерческих чартерных перевозок пассажиров, выполненных с 1 июня 2020 года. Для получения субсидии туроператор должен организовать не менее 6 рейсов по одному маршруту и перевезти не менее 300 туристов. Направления, на которых будет действовать субсидирования, должен определить Ростуризм.

"Предприниматели хотят знать, для каких направлений Ростуризмом будет предложена государственная поддержка, а также понять сам алгоритм участия туроператоров в этой программе. Участие бизнеса в этом процессе очень важно, так как действовавшая до 2021 года программа по поддержки туроператоров, развивающих внутренний туризм (постановление правительства № 926), была не проработана с бизнес-сообществом, и в результате туроператоры не смогли должным образом ей воспользоваться", — сказал Кожевников.

По его словам, бизнес обеспокоен тем, что уже практически середина года, а предприниматели еще не осведомлены о правилах поддержки и ее сроках.

"Запустить то или иное направление занимает не один месяц. В связи с этим мы ждем официальных документов от Ростуризма по данной программе поддержки туроператоров конкретно о сроках ее начала, выбранных направлениях и правилах участия. Это также будет интересно и для туристов, которые захотят отправиться в путешествие по нашей стране в этом году", — добавил вице-президент организации.

Как сообщалось, правительство РФ выделяет на реализацию программы 1,2 млрд рублей. Предполагается, что эта мера поможет снизить стоимость путешествий по России. Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что чартерные программы в 2021 году будут организованы по 12 направлениям.