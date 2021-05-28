Кроме того, со следующего года такие пластиковые изделия перестанут предоставлять в крупных аэропортах (с пропускной способностью не менее 2 млн пассажиров в год).

С 2023 года данный запрет будет распространен на все аэропорты страны и международные пассажирские авиарейсы, приводит заявление ведомства агентство "Синьхуа".

Данные меры входят в пятилетний план, разработанный CAAC для борьбы с загрязнением пластиком в сфере гражданской авиации. Китайские авиакомпании уже начали предпринимать для этого шаги: некоторые заменяют посуду из одноразового пластика на пригодную для повторного применения, а также начали осуществлять сортировку мусора на борту самолетов.