"В огромном потоке посетителей косы нередко находятся индивидуумы, которые наплевательски относятся к природе нацпарка. Последний пример тому — гибель одного из деревьев в так называемом танцующем лесу, который является уникальным явлением природы и местом паломничества. Неуемное стремление обнять дерево и залезть на него, сделать селфи постепенно приводит к их гибели. И это несмотря на то, что на данном маршруте есть баннеры с запретом на такую "любовь" к природе", — рассказал Калина.

По его словам, почти каждый год и без того немногочисленный "танцующий лес" теряет своих зеленых питомцев. С таким безответственным отношением посетителей он может через некоторое время вообще погибнуть полностью.

"На основе недавно погибшего дерева мы думаем сделать инсталляцию, предупреждающую посетителей о "неуёмной" любви к природе. Люди должны наглядно видеть, что они поневоле могут стать могильщиками уникальных природных образований. Кстати, это касается не только причудливо искривленных деревьев, но и песчаных дюн, которые безжалостно вытаптываются неорганизованными посетителями", — отметил директор.

В ближайшее время нацпарк закроет этот маршрут для принятия кардинальных мер. Прежде всего, будет создана более эффективная защита деревьев от посетителей, реконструированы дорожки. Но при этом сам маршрут станет доступным для всех категорий туристов, в том числе и маломобильных." Надеемся, что посетители, видя обновлённый маршрут, будут вести себя на нем более ответственно и сдержаннее, понимая, что экология и природа Куршской косы весьма уязвимы", — заключил Калина.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.