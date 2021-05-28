Полеты будут выполняться раз в неделю из аэропорта "Внуково".

Регулярное авиасообщение между РФ и Италией, закрытое в прошлом году из-за пандемии COVID-19, на данный момент не восстановлено. Из сообщения "Победы" следует, что к ее рейсам будут допускаться определенные категории граждан. Информация об ограничениях размещена на сайте перевозчика.

"В текущем летнем сезоне маршрутная сеть "Победы" в Италию будет насчитывать уже четыре направления: Милан (аэропорт "Бергамо"), Рим (аэропорт "Фьюмичино"), Римини и Пиза. По всем направлениям "Победа" будет выполнять еженедельные рейсы", — отметили в компании. Среди других открытых зарубежных направлений "Победы" — Берлин, Кёльн и Ларнака.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется во "Внуково" и "Шереметьево". В парке перевозчика 40 Boeing-737-800. В прошлом году "Победа" перевезла 9,1 млн человек (-12% г/г), став по этому показателю третьей крупнейшей авиакомпанией РФ.