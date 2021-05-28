"Общий объем капитальных затрат на двух этапах — 15,5 млрд рублей, в том числе 2,84 млрд рублей — затраты на инфраструктурное обеспечение", — говорится в презентации.

В марте текущего года министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщал, что проект оценивается в 10 млрд рублей.

Из материалов правительства Мурманской области, подготовленных к коллегии Минвостокразвития, следует, что в текущем году будет определен подрядчик для выполнения проектно-сметной документации (ПСД) "Нового Мурманска", непосредственно разработка ПСД запланирована на конец первого квартала 2022 года.

В ходе коллегии Чибис отметил, что проект "Новый Мурманск" был подготовлен "при самом активном участии" Минвостокразвития и Фонда развития Дальнего Востока.

"Это перезагрузка пространства на берегу Кольского залива с созданием совершенно другой среды для жизни и развития бизнеса. Неработающий судоремонтный завод превратится в точку притяжения для жителей города, всех туристов", — подчеркнул Чибис.

Ранее, в среду, губернатор Мурманской области Чибис сообщил, что "Новый Мурманск" будет представлен на Петербургском международном экономическом форуме "как новая точка для инвестиций, появления новых центров развития". Он также напомнил, что интерес к "Новому Мурманску" проявляют крупные отельеры.

В марте текущего года сенатор Совета Федерации Константин Долгов сообщал, что заинтересованность в участии в проекте "Новый Мурманск" выразили гостиничные операторы Accor и InterContinental Hotel Group.

Чибис сообщал, что ООО "Культурно-деловой центр "Новый Мурманск" в течение 2021 года получит статус резидента территории опережающего развития "Столица Арктики".

Разработку мастер-плана "Нового Мурманска" выполнило "КБ "Стрелка". Проект предусматривает строительство конгресс-центра с концертным залом, создание общественного пространства с арктическим музеем, отелей, обустройство набережной и гастрономического кластера. Площадкой для "Нового Мурманска" выбрана территория площадью около 38 тыс. кв. м на промышленной территории Мурманского судоремонтного завода морского флота (в 2012 году завод был признан банкротом, ликвидирован в 2018 году — ИФ).

Первые строительные работы могут начаться в 2022 году.