Допуск позволит летать в столицу Армении до семи раз в неделю из Минеральных Вод, Краснодара, Самары, Сочи, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону. Также "Аэрофлот" получил допуск к полетам с такой же частотой из Москвы в армянский Гюмри.

Комиссия также выдала "Аэрофлоту" допуски к рейсам из Санкт-Петербурга в Тель-Авив (Израиль) и Белград (Сербия). Допуск к рейсам из "Пулково" в Белград получила и входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия". Разрешенная частота во всех случаях та же — до семи раз в неделю.

Третья компания группы — "Победа" — запаслась допусками из регионов РФ на Кипр. До семи раз в неделю компания сможет летать из Минвод, Кирова, Краснодара, Тюмени и Уфы в Ларнаку, из Москвы, Уфы, Екатеринбурга, Казани, Перми и Челябинска — в Пафос.

Регулярное авиасообщение РФ с Арменией и Сербией, прерванное прошлой весной из-за COVID-19, на данный момент возобновлено. Полеты на регулярной основе в Израиль и на Кипр пока под запретом.

Факт выдачи допуска не является основанием или решением о возобновлении полетов по тем или иным международным маршрутам, напоминает Росавиация. Воспользоваться допуском перевозчик сможет только при возобновлении авиасообщения.