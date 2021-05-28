"Как говорили древние греки, молясь Афине, не забудь и сам рукой пошевелить. То есть, мы и сами должны прикладывать усилия. Сложность заключается в том, что российская сторона тоже должна пошевелить рукой и открыть небо для нас с тем, чтобы были организованы авиарейсы в Грецию и российские туристы могли на этих самолетах прилетать в Грецию. Я со дня на день жду положительного решения этого вопроса, потому что мы продвинулись в обсуждении уже достаточно далеко", — сказала она на пресс-конференции в пятницу.

Нассики подчеркнула, что Греция готова принимать российских туристов и обеспечивать им полную безопасность.

"Поехать в Грецию сейчас легко, потому что нет карантина, и для путешественников Греция признает все российские прививки. Это безопасно, потому что мы принимаем всех российских туристов, у которых есть либо прививка и документ, это подтверждающий, либо они сдали тест и получили отрицательный результат, либо у них есть антитела", — сказала посол.

Нассики также подчеркнула, что те сложности, которые возникли с поездками в Грецию из-за пандемии – временные. И даже сейчас Греция открыта для туризма и почти не закрывалась, продолжая выдавать визы российским туристам.

Россия объявила о возобновлении регулярного авиасообщения с Грецией в феврале текущего года. На данном этапе разрешено выполнять только по два регулярных рейса по маршруту Москва – Афины на взаимной основе. Полеты выполняют "Аэрофлот" и Aegean Airlines. Другим греческим и российским авиакомпаниям полеты запрещены.

Греция отменила все ограничения для иностранных туристов, в том числе и для россиян, и открыла туристический сезон 14 мая. Туристам для посещения страны необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест (сделанный за 72 часа до вылета) или сертификат о прививке (в том числе "Спутником V") или справку о наличии антител к COVID-19 на английском языке. Справка о тестировании обязательна для детей от 5 лет. Также необходимо накануне дня прилета заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на ресурсе travel.gov.gr с указанием контактных данных в Греции, после чего получить QR-код, который предъявляется на границе, как и ваучер на проживание в отеле.