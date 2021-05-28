"Абсолютно уверен, что новый объект даст еще один толчок для развития туристического бизнеса и привлечения гостей в округ. Все мы помним, каким было раньше это место: заброшенные цеха, неприглядная территория, пустующие помещения", — приводит пресс-служба слова главы округа Дениса Лебедева.

В администрации отметили, что на благоустройство прилегающей территории из регионального бюджета выделено 90 млн рублей. До 1 октября планируется привести в порядок автомобильные дороги и пешеходные подходы к новому арт-кварталу.

Согласно информации, размещенной на странице в соцсети нового пространства, здесь планируют проводить фестивали, форумы, выставки, будут работать различные творческие и образовательные студии.

С 1931 по 1941 гг. на в корпусах фабрики работал патефонный завод. Осенью 1941 г. он был эвакуирован. С августа 1942 г. в цехах разместился Ленинградский завод текстильного машиностроения. С 1946 г. завод стал именоваться Коломенским заводом "Текстильмаш". В 1990-е гг. производство пришло в упадок.