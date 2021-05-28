"Аниматоры в костюмах лошадей, зебр и прочих бегают, пристают к туристам, вымогают у них деньги — от 300 до 500 рублей за фотографию. Таких аниматоров больше десятка по набережной бегает. Легализовываться они естественно не хотят", — сказал Ковалев.

По его словам, к курортному сезону представители департамента усилили контроль за такими предпринимателями. Однако поймать аниматоров на нарушении довольно сложно: они утверждают, что просто гуляют по набережной и фотографируются.

"Нам приходится их снимать исподтишка, делать "контрольные закупки", чтобы привлечь к ответственности. После этого накладываем штрафы — от 2 до 5 тысяч рублей", — уточнил собеседник агентства.

В ходе рейдов чиновников с привлечением полиции удалось также изъять несколько костюмов.

Несколько лет назад в Ялте и других курортных городах был популярен аналогичный бизнес среди владельцев экзотических животных. После волны проверок с изъятием питомцев таких предпринимателей почти не осталось.