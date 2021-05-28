"Мы планируем ежегодно открывать порядка 15 новых пляжных территорий в Сочи. Для этого мы разрабатываем специальную концепцию", — сказал Бушманов.

Он отметил, что в Сочи есть ряд пляжей без гальки, которые планируется благоустроить.

"В этом году откроется 188 пляжей, из них 30 — ведомственных и порядка 60 — санаторных", — сказал Бушманов.

По его словам, вход на пляжи бесплатный. Они будут работать с 8:00 до 20:00.

"На всех пляжах работают матросы и спасатели. Они имеют специальное судно и инвентарь. Обучены оказанию первой медпомощи", — подчеркнул собеседник агентства.

С учетом закрытия международных направлений, массовый приток туристов в Сочи начался уже в конце весны, отметил Бушманов. Поэтому было принято решение к 1 мая благоустроить и открыть для посещения 14 пляжей. Порядка 30 работают на данный момент.

"В соответствии с рекомендациями министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, а также с учетом дизайн-кода города, департаментом курортов и туризма администрации Сочи разработан новый каталог пляжного оборудования. Все элементы выдержаны в единых стилистических требованиях, преимущественно, в светлых тонах", — рассказал чиновник.

Он добавил, что подготовка пляжных территорий города ведется в соответствии с дорожной картой, утвержденной мэром Сочи. Руководителями пляжных территорий приобретается и обновляется пляжное оборудование, проводится водолазное обследование дна акватории пляжа; техническое освидетельствования ГИМС и согласование с Роспотребнадзором.

"На всех пляжах установлены системы видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации", — сказал Бушманов.