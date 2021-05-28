"Вчера Росавиация издала извещение, в котором уведомила авиакомпании о том, что при изменении ранее утвержденных маршрутов из/в пункты Европы в/через воздушное пространство России следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения на прилет, вылет и пролет транзитом воздушного пространства РФ. Увеличение времени выполнения процедур обусловлено увеличением общего количества запросов от авиакомпаний", — сказано в сообщении ведомства.

Регулирование воздушного движения будет выполняться "в соответствии с установленными правилами, в целях обеспечения установленной пропускной способности затрагиваемого воздушного пространства и обеспечения должного уровня безопасности полетов", отметили в Росавиации.

"Дополнительно сообщаем, что за прошедшие сутки всего российскими авиакомпаниями с использованием воздушного пространства Белоруссии выполнено 134 рейса, также европейские авиакомпании выполнили 113 рейсов с использованием воздушного пространства Белоруссии и 53 рейса по альтернативным маршрутам", — сообщили в ведомстве.

Ранее на этой неделе авиакомпании Air France и Austrian Airlines сообщали об отмене рейсов в Москву и обратно. Они намеревались выполнить полеты, минуя территорию Белоруссии, но не получили соответствующего разрешения от российских авиавластей. Недовольство ситуацией выразил, в частности, МИД Австрии, который потребовал от России разъяснений.

На этой неделе лидеры ЕС призвали авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Белоруссии. Это вызвано недавним инцидентом с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На его борту находился бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали. Была также задержана подруга Протасевича, гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега.