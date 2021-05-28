"Слова "до 1 июня 2021 года" заменить словами "до 1 июля 2021 года", — говорится в документе, опубликованном на сайте республиканского правительства.

В пунктах указа, действие которых продлили, идет речь о запрете на работу хостелов, а также развлекательных и детских центров в выходные и праздничные дни. Кроме того, продлено ограничение для театров и кинотеатров — количество зрителей не может превышать 75% заполняемости, и на количество участников экскурсионных групп в музеях — до 10 человек.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Сейчас запрещены массовые мероприятия, ограничена работа кинотеатров и ресторанов. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 43 тыс. человек, более 1,3 тыс. пациентов умерли.

Как сообщалось, с января по май Крым посетили около 1 млн туристов — на 38,6% больше аналогичного периода 2019 года. За майские праздники полуостров принял еще 520 тыс. гостей (рост на 72%). По прогнозу властей, нынешний туристический сезон может обновить рекорд постсоветского периода. Отмечалось, что ужесточать требования для туриндустрии из-за коронавируса в регионе не планируют.