"За первые три дня работы программы детского кэшбека родители уже купили 21 тысячу путёвок для своих детей. Интерес к программе большой – первая путевка была куплена на первых минутах старта продаж. Всего на текущий момент путевок приобретено на 700 млн рублей и в течение ближайших дней людям автоматически вернется 50% от стоимости путевки, в максимуме – 20 тысяч рублей", — сказала она журналистам.

По данным Ростуризма, средняя стоимость приобретенных путевок по итогам первых трех дней составила 33 тысячи рублей.

"Список лагерей – участников программы постоянно растет. На текущий момент к программе присоединилось уже порядка 1300 лагерей, включая предложения туроператоров и агрегаторов, которые также продают путевки в большое количество детских лагерей. Актуальный список доступен на сайте мирпутешествий.рф в отдельном разделе "Детские лагеря", — подчеркнула Догузова.

Программа детского туристического кешбэка стартовала 25 мая и продлится до 31 августа. Вернуться из лагеря по приобретенной в ее рамках путевке можно будет вплоть до 15 сентября. Правительство выделило на реализацию программы 5 млрд рублей. Еще 7 млрд будет выделено на компенсацию родителям 50% стоимости путевок, приобретенных до старта акции.