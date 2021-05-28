"Одной из причин, почему люди отказываются от путешествий по стране, является высокая стоимость перелетов. За счет субсидий мы повысим спрос, начнем развивать новые туристические направления. Параллельно в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" мы начали работу по созданию новых курортов и гостиниц, чтобы путешественникам было где становиться и с комфортом провести время", — цитирует вице-премьера его пресс-служба.

Как сообщалось, правительство РФ выделило 1,2 млрд рублей на субсидирование чартерных туристических перевозок по стране.

"Средства выделят туроператорам на возмещение 50% расходов на организацию внутренних чартерных перевозок. Деньги будут предоставляться при условии, что компания выполнит не менее шести парных рейсов по одному направлению", — пояснил Чернышенко.

Количество и направления чартерных программ будут определены Ростуризмом.