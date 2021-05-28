"Вчера появились новости о препятствиях для вылетов европейских самолетов в Москву. Это крупное нарушение воздушного движения. Однако мы пока не знаем, будет ли это происходить от случая к случаю или это общая норма, чтобы заставить европейские самолеты пролетать над Беларусью", — заявил Боррель.

"Нам придется подождать и посмотреть, чтобы принять меры", — подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Кроме того, Боррель, говоря о ситуации с отменой рейсов, отметил, что из-за этого "всегда есть риск эскалации" напряженности между ЕС и РФ".