"После завершения наземной части поисково-спасательной операции в верховьях реки Гумиста МЧС Абхазии продолжает мониторить территорию в районе поиска. При появлении благоприятных погодных условий производится облет района на вертолете МЧС Абхазии. О поисках Владимира Ульянова также оповещены местные охотники, часто бывающие в данном районе", — сообщил журналистам пресс-секретарь МЧС Роман Лабия.

В свою очередь друзья и родственники Владимира Ульянова договорились с группой абхазских гидов, которые в воскресенье, 30 мая, отправятся в горы на поиски уральского туриста. Об этом в Facebook сообщила один из координаторов поисков Ульяна Елфимова.

"Это шесть человек, в составе группы есть местный охотник и медик. Предположительно они будут в горах шесть или восемь дней, с собой они берут спутниковый телефон, чтобы быть на связи", — написала она.

Пропавшему мужчине 64 года и, согласно его публикациям в социальных сетях, у него большой опыт восхождения и в горах северного Урала, и Алтая.

Поиски российского туриста в верховьях Гумисты ведутся с 13 мая, когда группа туристов из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска и Нижнего Тагила спустилась с гор. Выяснилось, что один из путешественников был оставлен в базовом лагере, так как не смог продолжить маршрут. Туристы пытались за ним вернуться, но им помешали снегопад и ледяной дождь.

23 мая МЧС Абхазии сообщил, что прекращает поиск Ульянова.