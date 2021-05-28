В 2020 году, ознаменованном началом пандемии COVID-19, авиакомпания перевезла 1,6 млн пассажиров, в "доковидном" 2019 году — более 2 млн человек. Таким образом, в этом году ожидается рост перевозок к прошлому году в 2,3 раза, к позапрошлому — в 1,9 раза.

"Новая стратегией развития нашей компании предполагает, что план ежегодного налета наших самолетов должен будет в ближайшие годы вырасти до 5 тыс. часов в год. Мы ставим на маршруты новые самолеты Airbus A320 neo. Планируем, что по итогам 2021 года мы перевезем 3,7 млн человек", — сказал Савостин.

По его словам, о реальности планов говорит тот факт, что в начале июня будет перевезен 1 млн пассажиров, хотя в предыдущие годы этот показатель достигался гораздо позже. В настоящее время загрузка рейсов составляет до 86%. Самолеты компании, которых в настоящее время насчитывается 14 единиц, летают в 65 российских и зарубежных аэропортов.

Гендиректор также отметил, что сегодня компания выполняет примерно 95% рейсов внутри страны, делая ставку на расширение маршрутной сети в таких регионах, как северо-запад, юг. Но есть планы и на международные рейсы по мере открытия границ.

Как сообщалось, в 2021 году компания поставит на маршруты три самолета A320 neo, а в 2022 году еще 7 аналогичных воздушных судов.