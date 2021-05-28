"То, что натворили западники, введя запрет на полёты через воздушное пространство Белоруссии по политическим мотивам, полная безответственность, ставящая под угрозу безопасность пассажиров", — написала Захарова в фейсбуке в пятницу.

По ее словам, решение об изменении маршрутов полетов, принятое странами ЕС "за один день", создаст "колоссальные проблемы гражданам".

"Пора Брюсселю научиться предпринимать действенные меры для истинной, а не мнимой безопасности граждан", — добавила официальный представитель МИД РФ.

На этой неделе лидеры ЕС призвали авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Белоруссии. Это вызвано недавним инцидентом с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.